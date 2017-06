'Talenten gaan profiteren van komst De Boer'

Coach Frank de Boer mislukte in Italië bij Internazionale, maar krijgt nu een herkansing in de Premier League bij het lager aangeschreven Crystal Palace. Mario Melchiot denkt dat de Engelsen er goed aan gedaan hebben om de Nederlander aan te stellen. Vooral de talenten van de ploeg zullen profiteren, aldus de oud-speler.



In gesprek met talkSPORT zegt de ex-international: "Je kunt een ervaren speler van 28 jaar hebben en een talent van 19 en als ze beiden op hetzelfde niveau zitten, zal Frank zeker het talent kiezen met het oog op de toekomst. Het is dan ook jouw speler, als je hem de kans geeft zal hij zeker meer voor jou gaan doen."



Melchiot gaat verder: "Het is een geweldige move. In Italië paste De Boer niet vanwege de stijl die hij hanteert. Maar dat betekent niet dat bij gefaald heeft. Het aanvallende voetbal past gewoon niet bij de Italiaanse manier van spelen. Zij spelen afwachtend, gokken liever op de counter dan dat ze het spel maken."