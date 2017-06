VVV-Venlo werd in het afgelopen seizoen kampioen van de Jupiler League en mag zich dus weer gaan opmaken voor het spelen van Eredivisie-voetbal. Trainer Maurice Steijn geeft in gesprek met het medium de NOS echter toe dat zijn selectie eigenlijk nog niet helemaal gereed is voor het hoogste niveau.



De oefenmeester zegt: "Of we Eredivisie-waardig zijn? Nu nog niet. Ik ben wel heel blij dat bijna alle jongens waar we kampioen mee zijn geworden, dat die zijn gebleven. Daar zitten veel spelers bij die Eredivisie-waardig zijn, maar dat moeten ze wel nog bewijzen."



Steijn gaat verder: "Wij hebben het laagste budget in de Eredivisie. Dat weten we nu al. Dus dan zul je creatief moeten zijn. Soms is dat wel lastig als trainer. Maar we hebben vorig jaar ook laten zien dat we met de tiende begroting kampioen zijn geworden van de Jupiler League. Dus we zijn in staat om daar creatief mee om te gaan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat nu ook gaat lukken."