Utrecht-fans kamperen voor Europa League-tickets

In de play-offs van het afgelopen seizoen zag het er niet zo goed uit voor FC Utrecht. De Domstedelingen verloren van AZ in het AFAS Stadion, maar draaiden het knap om voor eigen publiek in de Galgenwaard. Binnenkort speelt Utrecht in Waalwijk tegen Valletta FC of SS Folgore, en de kaarten voor dat duel zijn in trek.



Door het Europees kampioenschap voor vrouwen kan het elftal van trainer Erik ten Hag niet uitkomen in de eigen Galgenwaard. Men dient uit te wijken naar het stadion van RKC Waalwijk, maar dat betekent gelijk wel dat er minder tickets beschikbaar zijn. Drie kwartier geleden begon de kaartverkoop in Utrecht en drie fans hebben de hele nacht voor de deur gekampeerd om zeker te zijn van stoeltjes.





☕️ Om 10 uur begint de kaartverkoop voor het Europese duel in Waalwijk. Dit drietal zit al de hele nacht voor de deur. 'Moeten we meemaken.' pic.twitter.com/vGiQ6Nn3Ie — FC Utrecht (@fcutrecht) June 27, 2017