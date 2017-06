'Ziyech kan opeens weer toptransfer maken'

Er gaat hoogstwaarschijnlijk nog wel het een en ander veranderen bij Ajax. Zo lijkt het erop dat Kenny Tete, Heiko Westerman en Mitchel Dijks binnenkort weggaan. De Amsterdammers zien natuurlijk liever niet dat Hakim Ziyech hen volgt, maar bij AS Roma hebben ze een ander plannetje.



Technisch directeur Monchi van de Romeinen heeft in de afgelopen weken in Nederland onderhandeld met Feyenoord over Rick Karsdorp. De back tekent hoogstwaarschijnlijk snel een vijfjarig contract in het Stadio Olimpico en komt over voor 14 tot 17 miljoen euro. Is er witte rook te zien, dan schakelt het Spaanse 'transfergenie' over op een aantal andere spelers die moeten komen.



Roma verkocht Mohamed Salah onlangs aan Liverpool voor meer dan 40 miljoen euro. Bovendien lijkt het erop dat de Serie A-ploeg ook nog wel een paar populaire spelers van de hand zal doen. Op die manier krijgt Monchi de beschikking over een zeer behoorlijk transferbudget en volgens de Italiaanse media gaat hij zich richten op de komst van Ziyech. De Marokkaanse spelmaker heeft echter al een paar keer gezegd dat hij in principe bij Ajax wil blijven.