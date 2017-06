"Blijkbaar was De Boer niet meer zo gewild"

Oefenmeester Frank de Boer staat in het aankomende seizoen voor de groep bij het Engelse Crystal Palace. Dat is opvallend te noemen, want een tijdje geleden werd de Nederlander nog genoemd bij Tottenham Hotspur en Liverpool. De Volkskrant-journalist Willem Vissers toont zich dan ook verrast.



Hij zegt in het radioprogramma Sportforum: "Twee jaar geleden had toch niemand dit gedacht? Crystal Palace, de vijfde club van Londen. Blijkbaar was hij na zijn mislukte avontuur bij Inter niet meer zo gewild." Martijn Krabbendam heeft wel een tip voor de coach. "De fout die De Boer bij Inter maakte, is dat hij die Italianen ging uitleggen hoe voetbal werkt. Bij Palace spelen ze al 150 jaar hetzelfde voetbal. Het is niet gezegd dat je het zo moet houden, maar hij moet niet ineens het roer helemaal omgooien."



De journalist van VI gaat verder: "Ronald Koeman deed het uitstekend bij Feyenoord en kwam bij Southampton terecht. Het is niet gezegd dat als je goed presteert in de Eredivisie de clubs voor je in de rij staan. Het is al moeilijk genoeg om in de Premier League te komen."