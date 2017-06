'Plannetje Atlético Madrid: ongelóóflijke voorhoede'

Atlético Madrid mag in de transferzomer geen spelers aankopen, maar dat betekent niet dat coach Diego Simeone geen opvallende plannetjes smeedt. Het dagblad Sport weet namelijk dat de markante Argentijnse hoofdcoach van de Madrilenen in het aankomende seizoen wil spelen met een zéér imposante voorhoede.



Dan hebben we het wel over de periode na de winter: tot dan mag Atlético dus, zoals gezegd, geen spelers kopen. De Spanjaarden hopen echter een dealtje te kunnen sluiten met Chelsea, waardoor Diego Costa in de winterstop de overstap richting de Primera División maakt. Ook Zlatan Ibrahimovic moet komen: hij kan revalideren in Madrid, waarna hij dan mogelijk een contract krijgt.



Tel daarbij op dat de Franse ster Antoine Griezmann net verlengd heeft, dan krijg je een voorhoede met Griezmann, Ibrahimovic en Costa. Het is overigens niet bekend of Ibracadabra überhaupt openstaat voor deze optie. Eerder verwachtten we immers nog dat hij naar de Amerikaanse Major League Soccer zou transfereren. Ook de overstap van Costa naar Madrid kent behoorlijk wat haken en ogen.