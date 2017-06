'Bosz in mineur, ster dineert met Guardiola'

De Franse vleugelspits Ousmane Dembélé is toch wel een van de meest veelbelovende spelers in de selectie van Borussia Dortmund. Het begint er echter wel heel sterk op te lijken dat de jongeling gaat vertrekken. Op maandagavond dineerde hij namelijk met de trainer van Manchester City, Josep Guardiola.



Eerder werd de vleugelspits in verband gebracht met FC Barcelona en naar verluidt heeft ook Paris Saint-Germain zich bij zijn zaakwaarnemer gemeld. Het medium Le 10 Sport weet echter dat Dembélé stiekem al een nieuwe werkgever heeft gekozen: op maandagavond dineerde hij dus met de Spaanse oefenmeester Josep Guardiola van de Premier League-topclub City.



Dembélé moet ongelooflijk veel geld kosten, maar dat hebben de Citizens natuurlijk wel in kas. Bosz wil de Fransman het allerliefste aan zijn contract houden, maar voor 90 miljoen euro valt er wel te praten. De bovenstaande bron verwacht dan ook dat de Engelsen zullen voldoen aan deze vraagprijs. Op die manier wordt Dembélé dan de duurste speler die City ooit gekocht heeft, nog boven middenvelder Kevin De Bruyne.