'Morata's vrouw verklapt aanstaande megatransfer'

Spits Alvaro Morata had zich hoogstwaarschijnlijk wel wat anders voorgesteld van zijn terugkeer bij Real Madrid. In het afgelopen seizoen kwam hij maar mondjesmaat in actie en moest hij het steeds maar weer doen met een plekje op de bank. De kersverse vrouw van de Spanjaard heeft nu verklapt: de familie is op weg naar Engeland.



Waar De Koninklijke en Morata zelf niet zo heel scheutig zijn met informatie over de aanstaande megadeal, is Alice Campello niet zo heel goed in het bewaren van geheimpjes. Aan haar omgeving zou ze meermaals hebben verteld dat de familie Morata in Manchester gaat wonen en nu is ze Manchester United ook gaan volgen op Instagram.



Het is geen geheim dat de international van het Spaanse nationale team graag naar het noorden van Engeland wil verhuizen. Morata is er dan ook wel uit met de beleidsbepalers van de Red Devils over een meerjarig contract. Nu is het zaak om een deal te krijgen tussen de Engelsen en Real. United wil ongeveer 70 miljoen euro betalen, waar de Madrilenen 80 tot 90 miljoen euro vragen. Campello, die onlangs in het huwelijksbootje stapte met Morata, weet het echter zeker: United mag zich opmaken voor de komst van haar man.