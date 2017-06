Boëtius: ik wil mezelf niet vergelijken met Elia

Vleugelspits Jean-Paul Boëtius speelt in het aankomende seizoen voor Feyenoord, maar stond natuurlijk ook al eerder onder contract in De Kuip. In de tijd van de buitenspeler bij de Rotterdammers liep het soms ook heel erg lekker, maar werden er geen prijzen gepakt. Dat was in het afgelopen voetbaljaar wel anders.



In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt Boëtius dat hij niet jaloers is. " Ja, in de twee seizoenen dat ik weg was, pakte Feyenoord de beker en de landstitel. Ik heb het allemaal gezien. Nee, ik was niet jaloers, ik vond het echt prachtig. En ik was ook niet verrast. In de jaren onder Ronald Koeman waren we ook een paar keer heel dicht bij de titel, maar toen hadden we helaas die eindsprint nog niet. Nu dus wel. Nee, sinds mijn vertrek ben ik niet meer in het stadion geweest. Wel in bioscoop Pathé De Kuip, ha ha. Maar ik heb rugnummer 7 terug, de club heeft vertrouwen in me. Ik wil het weer laten zien."



De vleugelspits moet de leegte opvullen die Eljero Elia achterlaat. "Ik wil mezelf niet vergelijken met Elia en ik wil mij ook niet meten met zijn statistieken. Ik doe het op mijn manier. Nog altijd."