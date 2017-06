De Boer geeft toe: Ajacied is transferdoelwit

Frank de Boer is de nieuwe oefenmeester van het Engelse Crystal Palace. De Londenaren vertoefden in het afgelopen seizoen in het rechterrijtje van de Premier League, maar beschikken desondanks over een behoorlijk transferbudget. En mogelijk krijgt Ajax binnenkort een aantal miljoenen op zijn bankrekening bijgestort.



Rechtsback Joël Veltman is namelijk een transferdoelwit voor Palace, zo leert het Algemeen Dagblad uit de woorden van De Boer. De oud-international van Oranje noemt de Ajax-verdediger een interessante optie. "Ik ken hem door en door, maar ik heb nog geen contact met hem gehad." Zijn nieuwe werkgever is volgens de trainer een ideaal opstapje voor talenten. "Die zouden hier een mooie volgende stap kunnen maken. Jongens van 23, 24 jaar die hier graag komen spelen, maar ook al de nodige ervaring hebben."



De Boer wil niet gelijk spelers kopen: hij moet eerst de balans opmaken. "Engelsen spelen vaak nog kick-and-rush. Daar moet je ook spelers voor hebben. Niet alleen maar jongens die goed kunnen opbouwen, maar ook voetballers die weten hoe het hier werkt." Ook Tottenham Hotspur wordt in verband gebracht met Veltman, die ongeveer 10 miljoen euro kost.