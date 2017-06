'Klap voor ADO: smaakmaker wijst aanbod af'

Gervane Kastaneer keert niet meer terug in het shirt van ADO Den Haag. De eredivisionist had nog goede hoop op een contractverlenging met de 21-jarige aanvaller, maar inmiddels lijkt dat te zijn vervlogen.



Kastaneer beleefde een uitstekende eerste seizoenshelft en speelde zich zelfs in beeld bij FSV Mainz 05. In januari leek de aanvaller ook over te stappen naar Duitsland, maar een ongelukkige oogblessure gooide roet in het eten. De interesse verdween en hij kwam niet meer in actie.



Inmiddels is Kastaneer op de goede weg terug. De Haagse club had nog hoop op contractverlenging, maar volgens clubwatcher Jim van der Deijl van Omroep West is dat van de baan. De jonge aanvaller kiest voor een transfervrije status.





'Kastaneer kan bij het lijstje vertrekkende spelers. Ik ben niet met zijn zaakwaarnemer in gesprek', aldus technisch manager Van As. #ADO — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) 26 juni 2017