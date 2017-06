Vorig jaar zomer liet Ajax al weten geen prijs meer op hem te stellen, maar pas onlangs vond hij eindelijk een nieuwe club. Na een troosteloos seizoen besloot de Zuid-Afrikaan een meerjarig contract te ondertekenen bij bekerwinnaar Vitesse.



Serero speelde niet in de hoofdmacht en zelfs speeltijd voor de beloftenploeg was er maar gering. "Ik had tijd nodig om na te denken en uit te rusten", reageert de Vitesse-aanwinst als FOX Sports informeert naar de late transfer. "Ik houd niet van impulsieve keuzes. Uiteindelijk is het goed gekomen."



In Arnhem hoopt de oud-Ajacied het geluk te hervinden. "Vitesse is een goed team. De manier waarop ze willen spelen past bij mij. Het aanvallende voetbal, met risico. Daar houd ik van." Wel zal hij weer moeten wennen aan het ritme. "Voetbal verlaat je lichaam niet. Ik denk dat ik het aankan."