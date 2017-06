"Tijd om iedereen te laten zien wat ik waard ben"

Bertrand Traoré is voor tien miljoen euro overgestapt van Chelsea naar Olympique Lyon. De 21-jarige aanvaller, die ook een doorverkooppercentage van vijftien procent om zijn nek heeft hangen, tekende maandag voor vijf jaar in Frankrijk.



Na uitleenperiodes bij Vitesse en Ajax is Traoré blij met zijn nieuwe bestemming, zo vertelt hij op het digitale thuis van de Fransen. "Ik wil mezelf hier ontwikkelen en van de trainer en mijn nieuwe ploeggenoten leren", aldus de nieuwkomer uit Burkina Faso.



Traoré is Chelsea dankbaar voor het gunnen van een permanente overgang naar Lyon. "Mijn doel was om stabiliteit te vinden. Ik had mezelf niet beter kunnen wensen. Nu heb ik de tijd om iedereen te laten zien wat ik kan en wat ik waard ben."



Afgelopen seizoen deed hij Lyon nog pijn als Ajacied. Coach Bruno Génésio is niettemin blij met zijn aanwinst. "Zijn veelzijdigheid is erg interessant voor ons. Hij kan op de flanken spelen, maar ook in de punt van de aanval."