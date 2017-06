'Van Anholt kan ploeggenoot van Zlatan worden'

Pele van Anholt koos na zijn vertrek bij sc Heerenveen nog voor Willem II, maar deze zomer wil hij dan toch echt overstappen naar het buitenland. Een interessante optie dient zich aan: LA Galaxy.



De rechtsback (26) is transfervrij vertrokken bij Willem II en sprak al met LA Galaxy, dat ook is gelinkt aan Zlatan Ibrahimovic. De Fries heeft wel oren naar een mogelijk avontuur in de MLS. "De stad LA en de club LA Galaxy. Je kunt het slechter treffen", zo citeert het Brabants Dagblad.



Van Anholt is net verhuisd naar Amsterdam. "Maar dat is geen probleem. Dat gaat in de verhuur als ik er met LA Galaxy uitkom", zo toont de back, die ook clubs uit België en Turkije achter zich aan heeft, zich ambitieus. "De club heeft me beloofd een aanbieding te doen. Daar is nu het wachten op."