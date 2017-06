AZ is namens Nederland een vaste waarde in de Europa League, maar komend seizoen ontbreekt het in Alkmaar aan Europese duels door de dramatische afloop van de play-offs. Toch is de clubleiding niet van plan om in te grijpen.



"We liepen in mei tegen FC Utrecht Europees voetbal mis op één strafschop", opent AZ-directeur Max Huiberts in De Volkskrant. "Dat zou betekenen dat ik op basis van die strafschop moet overwegen of ik wel of niet een miljoenentransfer ga doen. Die paniekerige houding nemen we bij AZ niet aan. We kijken daar doorheen."



Behalve doelman Marco Bizot, de opvolger van huurling Tim Krul, is de selectie vrijwel identiek. Huiberts is duidelijk: "De selectie is groot en beschikt over voldoende kwaliteit. We komen alleen in actie als een speler naar een andere club verkast, maar dat is voorlopig niet aan de orde."