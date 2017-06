OFFICIEEL: Traoré zet loopbaan voort bij Lyon

Bertrand Traoré vervolgt zijn carrière zo goed als zeker bij Olympique Lyon. De aanvaller, die afgelopen seizoen op huurbasis uitkwam voor Ajax, komt voor zo'n 17 miljoen euro over van Chelsea. Dat meldt Voetbal International woensdagmiddag.



Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas vertelde dinsdag tijdens het bezoek van de vrouwenploeg (winnaar van de Champions League) van Lyon aan het presidentiële paleis dat hij Traoré voor het einde van de maand denkt binnen te hebben. "Ik hoop dat we de onderhandelingen binnen tien dagen kunnen afsluiten, indien mogelijk al voor het weekend."



Lyon kan wel wat aanvallende versterking gebruiken. Mathieu Valbuena vertrekt naar Fenerbahçe, terwijl het aflopende contract van vleugelspits Rachid Ghezzal niet werd verlengd. Bovendien wordt er hard getrokken aan Alexandre Lacazette.



Update 21:00 uur

De overgang van Bertrand Traoré van Chelsea naar Olympique Lyon is rond. Maandagavond werd de miljoenentransfer bevestigd door de Franse topclub.



La conférence de presse pour l'arrivée de Bertrand Traoré en direct sur OLTV 🔴🔵 pic.twitter.com/sGpJ19PIWP — Olympique Lyonnais (@OL) June 26, 2017