'De Roon komt in aanmerking voor hereniging'

Oranje-international Marten de Roon is gelinkt aan een terugkeer bij Atalanta Bergamo. Een vertrek bij Middlesbrough om een hereniging mogelijk te maken is echter nog ver weg.



De Roon vertrok in 2015 bij sc Heerenveen om over te stappen naar Atalanta Bergamo. Binnen een jaar werd de middenvelder voor zo'n veertien miljoen euro doorverkocht aan Middlesbrough, waar hij ondanks een gewaardeerde status degradatie uit de Premier League niet kon vermijden.



De Nederlander wil graag op topniveau blijven spelen, zeker nu hij in beeld is bij Oranje. Volgens fansite Bergamo Nerazzura hebben bronnen binnen de Serie A-club kenbaar gemaakt het idee te waarderen, al is een terugkeer van De Roon als 'lastig' omschreven.



Middlesbrough zou een soortgelijke transfersom willen overhouden aan een mogelijk vertrek van De Roon. Ook SS Lazio is als optie genoemd.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.