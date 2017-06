AZ'ers willen geen 10: "Je moet het wel verdienen"

AZ verkocht eind augustus 2016 de Noor Markus Henriksen. Rugnummer 10 kwam daardoor vrij in Alkmaar, maar gek genoeg heeft geen enkele selectiespelers sindsdien dit nummer opgeëist.



Iliass Bel Hassani lijkt een logische kandidaat. "Ik heb vorig seizoen ver onder mijn kunnen gespeeld. Dan ga ik nu niet naar de trainer stappen om te vragen of ik nummer 10 mag krijgen", laat hij weten aan het Noordhollands Dagblad. "En qua positie past het ook zeker bij me, maar je moet het wel verdienen, vind ik."



Ook de creatieve Joris van Overeem is niet van plan om dit doorgaans geliefde rugnummer te vragen. "Ik heb net als vorig seizoen rugnummer 8. Dat vind ik prima. Het is niks voor mij om te gaan vragen om zo’n rugnummer.’" Mats Seuntjens blijft 20 dragen als link naar zijn zoontje. "Ik hoef wat mij betreft dus niet over te stappen naar nummer 10. Ik houd liever mijn zoontje tevreden."