Eigenaar zet club van Feyenoord-doelwit te koop

Fiorentina is te koop gezet door eigenaar Diego Della Valle. De bestuurder is de aanhoudende klaagzang zat en heeft op basis daarvan besloten om drastisch in te grijpen.



Della Valle redde de club uit Florence in 2002 voor een faillissement, maar de achterban is sceptisch omdat de leiding al jaren onvoldoende zou investeren. Voor de eigenaar is dat dus reden om de nummer acht van de Italiaanse Serie A te koop te zetten.



"Mensen met een hart voor Fiorentina moeten nu opstaan", zo laat Della Valle optekenen op het digitale thuis van Fiorentina. "De koper moet van Fiorentina houden en het beste met de club voorhebben. Hij moet ook stabiel zijn om deze club te leiden."



Feyenoord-doelwit Kevin Diks staat onder contract bij Fiorentina.