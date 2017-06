Schaars: "Gaat te ver om dat te zeggen"

Toevallig of niet: na de blessure van Stijn Schaars viel sc Heerenveen als een pudding in elkaar. Er was geen routine en leiderschap meer te bekennen bij de Friese formatie.



"Het gaat mij te ver om te zeggen dat het alleen aan mijn afwezigheid heeft gelegen", reageert Schaars zelf bij FOX Sports. "We hebben nog achttien andere selectiespelers en die moeten ook wat kunnen, dus er was meer aan de hand."



Nu kijkt hij het liefst vooruit, naar het nieuwe naderende seizoen. "Het is goed dat we nu opnieuw kunnen beginnen en hopelijk kunnen we volgend seizoen nu achter ons laten."