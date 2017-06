Of Van Persie fit genoeg is voor Feyenoord-terugkeer?

Robin van Persie lijkt deze zomer stiekem terug te willen keren bij Feyenoord. Sommigen vragen zich af of de routinier nog wel fit genoeg is om van waarde te kunnen zijn in Rotterdam.



Nou, de spits doet er in elk geval alles aan. In zijn vakantie werkt Van Persie zich in het zweet met een pittige bokstraining.



Verder liep hij ook nog eens Francesco Totti tegen het lijf. De aanvaller van FenerbahƧe lijkt al met al een prima vakantie te hebben!





Getting ready for the new season šŸ„ŠšŸ„Š āš½ļø pic.twitter.com/E3rSgA2ML8 — Robin van Persie (@Persie_Official) 26 juni 2017