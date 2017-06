VIDEO: OEF! Marsman maakt gelijk ENORME blunder op 1e training

Nick Marsman maakte vandaag definitief de overstap van FC Twente naar FC Utrecht. In de Domstad lijkt hij tweede doelman te gaan worden. Gezien flink wat blunders in het vorige seizoen, lijkt een rol als eerste keuze ver weg.



Vooral ook omdat hij op de eerste training met Utrecht gelijk enorm in de fout ging. Een 'Marsmannetje'.. Oef!





Nick Marsman laat zijn klasse gelijk zien op z'n eerste training bij FC Utrecht. pic.twitter.com/M8ft6WBbzK — Stefan (@StefanKowet) 26 juni 2017