Transfer op komst voor ADO-topscorer: "Hij wil terug naar huis"

Alles wijst erop dat ADO Den Haag binnen enkele dagen tijd afscheid zal gaan nemen van topschutter Mike Havenaar. De boomlange Japanner staat voor een terugkeer naar zijn geboorteland, waar de club Vissel Kobe op hem wacht.



De geruchten werden zojuist tijdens een persmoment bevestigd door directeur Jeffrey van As. "Het is de wens van Mike om nu terug te gaan naar huis."



Eerder speelde Havenaar in Nederland al voor Vitesse. Bij ADO was hij een belangrijke kracht en tevens de topscorer.





