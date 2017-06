"Haps is zonder twijfel geschikt voor Feyenoord of PSV"

Willem van Hanegem toont begrip voor de handelswijze van AZ om Ridgeciano Haps voor tien miljoen euro in de markt te zetten. Wel heeft 'De Kromme' een dubbel gevoel bij de situatie van de linksback.



"Feyenoord wil met de verkoop van Rick Karsdorp aan AS Roma het transferrecord van de club breken, terwijl AZ voor Ridgeciano Haps teveel geld zou vragen. Bij dat laatste heb ik ook een beetje een dubbel gevoel, want toen Haps in januari 2014 bij Go Ahead Eagles werd gestald, zag AZ eigenlijk helemaal niets meer in de speler", schrijft de oud-international in het Algemeen Dagblad.



Na zijn terugkeer in Alkmaar ontwikkelde Haps zich verder. "Dat heeft die jongen helemaal zelf gedaan." Nu is hij tien miljoen waard. "Daar heb ik gevoelsmatig ook wel wat moeite mee. Aan de andere kant: Haps is gewoon een prima speler, zonder twijfel geschikt voor Feyenoord of PSV. En Huiberts, die het nog niet voor het zeggen had toen Haps in 2014 werd verhuurd, mag natuurlijk gewoon voor de belangen van zijn club op komen."