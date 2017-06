Ajax-talent is hoopvol: "Is van groot belang"

Carel Eiting is opgenomen in de Ajax-selectie voor het trainingskamp in Oostenrijk. De middenvelder is het seizoen begonnen in de beloftenploeg van de Amsterdammers, maar mag dus ook aan het grote werk ruiken.



"Donderdag sluit ik aan bij de A-selectie en train ik twee dagen mee. Vervolgens ga ik ook mee op trainingskamp naar Oostenrijk", vertelt het Ajax-talent op de clubwebsite. "Voor mij persoonlijk is het van groot belang dat ik goed speel en veel minuten maak."



De nieuwe hoofdtrainer Marcel Keizer begint komende donderdag met Ajax 1 aan het nieuwe seizoen. Volgende week maandag vertrekt de selectie naar Oostenrijk, waar het opnieuw een trainingskamp heeft gepland. Er staat onder meer een oefenduel met het Duitse Werder Bremen op de agenda.