"Dán had ik wel voor een andere club gekozen"

FC Utrecht heeft het vertrek van Robbin Ruiter opgevangen met de komst van Nick Marsman. De oud-doelman van FC Twente tekende voor één jaar plus een optiejaar in de Domstad, waar hij trainer Erik ten Hag opnieuw ontmoet.



"Ik ken de trainer goed en ik weet dat hij vertrouwen in mij heeft. Ik ken zijn aanpak en die bevalt me uitstekend. Ik ga ervoor", stelt Marsman op de website van Wasserman. Maandag is hij direct begonnen. "Maar dat is logisch, met de Europese wedstrijden die ons te wachten staan."



De doelman weet welke opdracht hem te wachten staat bij FC Utrecht. Makkelijk is die opdracht niet... "Ik zal nu de strijd moeten aangaan met David Jensen. Ik heb daar alle vertrouwen in, want als dat niet het geval was, dan had ik wel voor een andere club gekozen."



Marsman heeft zijn 'tweede huis' (FC Twente) dus verlaten. "Maar op een gegeven moment moet je doorgroeien. Ik denk dan ook dat ik nu de juiste stap heb gezet door bij Utrecht te tekenen."