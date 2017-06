Officieel: FC Twente verlengt met verhuurde verdediger

FC Twente en Vincent Schmidt zijn een contractverlenging overeengekomen tot de zomer van 2019. Wel is de 21-jarige verdediger direct uitgeleend aan het Deense Vendsyssel FF.



Schmidt begon zijn loopbaan bij amateurclub Sparta Enschede en maakte als D-junior de overstap naar de lokale profclub. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van FC Twente, waar hij de afgelopen twee seizoenen in de beloftenploeg speelde.



Ook voor de hoofdmacht kwam Schmidt al een keer in actie. In april 2016 debuteerde de talentvolle voetballer in de uitwedstrijd tegen De Graafschap.