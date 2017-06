'PSG lacht eerste bod van Juventus op sterkhouder weg'

Paris Saint-Germain wil het volgend jaar niet weer laten gebeuren dat een ander (lees: AS Monaco) er met de hoofdprijs vandoor gaat in Frankrijk. De selectie moet dan ook versterkt gaan worden.



Anderzijds moet het oppassen dat er geen belangrijke spelers gaan vertrekken. Immers aast Juventus al een tijdje op steunpilaar Blaise Matuidi. Het zou zelfs al een bod van zo'n 15 miljoen euro hebben gedaan op de Fransman, maar volgens L'Equipe heeft PSG deze van tafel geveegd.



Calciomercato.com meldt vervolgens echter dat Juve niet op zal geven, en de Parijzenaren dus nog een tweede bod mogen verwachten op de international. Het medium schrijft verder dat clubpresident Nasser Al-Khelaifi eerst van Matuidi zelf wil horen wat hij wil, om daarna pas over een eventuele transfer te praten.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

