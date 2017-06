OFFICIEEL: FC Utrecht langer door met WK-finalist

Een jaar geleden kwam hij voor een seizoen over naar FC Utrecht, maar dat is zo goed bevallen dat Edson Braafheid er nog een jaar aan vast heeft geplakt in de Domstad. Vandaag werd zijn contract officieel verlengd.



"Edson heeft, zoals zo vaak in zijn loopbaan, laten zien over de juiste mentaliteit te beschikken om op dit niveau te acteren", reageert technisch manager en hoofdtrainer Erik ten Hag op de clubwebsite. "Ondanks zijn ernstige blessure vorig seizoen liet hij zich niet uit het veld slaan en kon hij aan het einde van het seizoen nog een wezenlijke bijdrage leveren aan ons seizoen."



"Door zijn houding is hij een inspiratie geweest voor de andere spelers, op het veld en in de kleedkamer", besluit Ten Hag. Braafheid speelde eerder al voor FC Twente, Bayern München, Celtic, Hoffenheim en SS Lazio. Het afgelopen seizoen kwam hij negen keer in actie namens FC Utrecht.





Braafheid wel als toeschouwer bij eerste training FC Utrecht maar nog niet in actie. Hij heeft zojuist voor het komende seizoen getekend. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) 26 juni 2017