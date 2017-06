'AC Milan niet te stoppen: Drie toptransfers op komst'

AC Milan is één van de succesvolste clubs uit de (Europese) voetbalgeschiedenis, maar is de voorbije jaren serieus weggezakt. Daar lijkt nu echter verandering in te komen. De club belandde immers in Chinese handen en kan een pak geld spenderen om de weg naar de top terug in te zetten.



Iets waar de club ook gretig werk van maakt. Met Ricardo Rodriguez, Franck Kessiè, Mateo Mussachio en André Silva werd al vier toptransfers afgerond en de honger is nog lang niet gestild. Fichajes.com meldt namelijk dat de Milanezen nog drie fraaie namen gaan binnenhalen.



De transfers van Lucas Biglia (Lazio, ex-Anderlecht) en Nikola Kalinic (Fiorentina) zouden zelfs al zo goed als rond zijn. TuttoMercato meldt dat de club ook Andrea Conti wil binnenhengelen. Die ontbolsterde het voorbije seizoen helemaal op de flank bij revelatie Atalanta.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.