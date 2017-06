'Zal er alles aan doen om hem bij PEC te houden'

Bij PEC Zwolle is middenvelder Ryan Thomas één van de belangrijkste spelers, maar ook bij de nationale ploeg van Nieuw-Zeeland blinkt hij uit. Op de Confederations Cup kon het land niet stunten, maar de speler van PEC was zeker een lichtpuntje. In Zwolle heeft Thomas een contract voor nog maar één jaar.



"Er zijn twee opties", legt technisch directeur Gerard Nijkamp in de Stentor uit. "Of Ryan wordt voor een mooie som aan een mooie club verkocht en anders willen we zijn contract met een jaar verlengen. Deze optie hebben we met hem besproken en hij staat daar niet onwelwillend tegenover. Als hij terugkeert, gaan we daar verder over praten."



Trainer John van 't Schip hoopt niet dat Thomas vertrekt. "Alles kan en hij heeft nu op een groot podium gespeeld en het goed gedaan", vertelt Van 't Schip aan De Telegraaf. "Dan zijn er altijd clubs die daarnaar kijken. Ik zal er alles aan doen om hem hier bij PEC te houden, maar er is ook een clubbelang. Alleen is er nu niet veel over te zeggen."