"AS Roma is een prachtige club voor Karsdorp"

De transfer van verdediger Rick Karsdorp van Feyenoord naar AS Roma kent nog wat haken en ogen, maar de verwachting is wel dat de Rotterdammers eruit zullen komen met de Italianen. Analist Willem van Hanegem vindt Roma een prachtige club voor Karsdorp, zo schrijft hij in het Algemeen Dagblad.



De Kromme meldt: "Er zijn mensen die twijfelen of AS Roma de juiste club is voor hem. AS Roma? Dat is echt een geweldige club. In de jaren 80 met grootheden als Falcao, Cerezo, Graziani, Ancelotti en Conti. Maar wat mij betreft bovenal met Agostino Di Bartolomei, de beste speler die nooit in het Italiaanse elftal heeft gespeeld. Op het Amsterdam 708 Toernooi, in 1983, zag ik hem van dichtbij aan het werk. Feyenoord won de finale na strafschoppen, maar Di Bartolomei had tijdens de reguliere speeltijd wel al gescoord."



Van Hanegem gaat verder: "Een geboren Romein, al op 14-jarige leeftijd bij zijn favoriete club gekomen. Hij werd door trainer Nils Liedholm van het middenveld teruggehaald om de opbouw te verzorgen. Een beetje zoals in 1974 met Arie Haan bij Oranje gebeurde. Een tactische zet waardoor een elftal opeens ging draaien, AS Roma werd zelfs kampioen. Zijn vertrek bij die club in 1984 heeft hij nooit kunnen verkroppen, zag ik zijn moeder ooit uitleggen in een documentaire. Hij had er later graag jeugdtrainer willen worden. Exact tien jaar na de verloren finale om de Europa Cup I in 1984 pleegde hij zelfmoord. Hij was pas 39 jaar oud. Ik heb hem altijd tot mijn favoriete voetballers gerekend."