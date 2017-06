'Eredivisie-transfer voor Feyenoorder Kramer'

Er was een tijd dat Michiel Kramer de eerste spits van Feyenoord was. Die periode ligt nu achter ons en Nicolai Jörgensen is toch wel van een ander niveau dan de geboren Rotterdammer. Mogelijk zit er een Eredivisie-transfer aan te komen voor Kramer, want De Gelderlander weet dat Vitesse hem wil hebben.



Eerder keken de Arnhemmer naar de mogelijkheid om in zee te gaan met Luc Castaignos, maar Sporting Portugal vraagt een behoorlijk bedrag voor zijn spits. De Nederlander werd een jaartje geleden voor ongeveer 2,5 miljoen euro aangekocht door de Portugezen en dat wil men nu terugverdienen. Vitesse kan geenszins voldoen aan deze vraagprijs en ook de onderhandelingen over een ander target, Samuel Armenteros, verlopen stroef.



Vitesse zou nu doorschakelen naar de volgende optie, Feyenoorder Kramer. Houdt de landskampioen van de Eredivisie zijn reservespeler aan zijn contract, dan komt Lars Veldwijk in beeld. De Zuid-Afrikaan staat momenteel onder contract bij Aalesunds FK en vormt een goedkopere optie. Vooralsnog werkt Vitesse echter aan de komst van Kramer, die in het afgelopen seizoen drie doelpunten maakte in dertien wedstrijden.