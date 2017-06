'Twee clubs concreet voor Utrecht-middenvelder Ayoub'

FC Utrecht is zelf al behoorlijk actief geweest op de transfermarkt, maar raakte ook al een flink aantal spelers kwijt. En middenvelder Yassin Ayoub schaart zich binnenkort mogelijk bij dit rijtje namen. Hij staat namelijk in de belangstelling van twee ploegen uit de Turkse competitie: Bursaspor heeft al een bod neergelegd in Utrecht, maar ook Trabzonspor wil hem hebben.



De Telegraaf schrijft over de kwestie: "Na Sébastien Haller, Nacer Barazite, Richairo Zivkovic en Robbin Ruiter dreigt FC Utrecht ook Yassin Ayoub kwijt te raken. Voor de middenvelder is concrete interesse van het Turkse Bursaspor, dat al een bod heeft uitgebracht op Ayoub. Ook Trabzonspor heeft interesse getoond in hem. Ayoub ontbreekt vandaag sowieso op de eerste training van FC Utrecht, omdat hij een week langer vakantie heeft gekregen door interlandverplichtingen. Datzelfde geldt voor Sofyan Amrabat, voor wie concrete interesse is van Feyenoord, en doelman David Jensen."



Het medium gaat verder: "Op de eerste training begroet trainer Erik ten Hag met Cyriel Dessers (NAC Breda), Simon Makienok (Palermo), Sander van de Streek (SC Cambuur), Bilal Ould-Chikh (clubloos) en Chris David (Go Ahead Eagles) vijf nieuwelingen. Al zal laatstgenoemde nog niet in actie komen, omdat hij herstelt van een zware knieblessure."