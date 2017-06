'Nieuw miljoenenbod Feyenoord geweigerd'

Feyenoord heeft het op dit moment behoorlijk lastig op de transfermarkt. De Rotterdammers kijken naar de subtop van de Eredivisie, maar ploegen als FC Utrecht en AZ vragen erg hoge bedragen. Onlangs bracht Martin van Geel een bod van 2,5 miljoen euro uit op Sofyan Amrabat, maar dat is nu geweigerd.



FC Utrecht zit erg hoog in de boom voor zijn middenvelder, die al geselecteerd werd voor het Marokkaanse nationale elftal. Amrabat staat niet alleen in de belangstelling van Feyenoord, maar ook van een club als Watford. En in de Premier League heeft men nou eenmaal wat meer te besteden. Utrecht hoort de kassa al voorzichtig rinkelen en neemt gewoonweg geen genoegen met 2,5 miljoen euro, aldus het Algemeen Dagblad.



Het is onbekend of Feyenoord nu wel in de markt wil blijven voor de controleur. Ook vleugelverdediger Giovanni Troupée van de Domstedelingen wordt gelinkt aan de landskampioen van Nederland, maar hij moet eveneens een pittige geldsom kosten. Een ander target van Feyenoord, Ridgeciano Haps van AZ, heeft zelfs een prijskaartje om zijn nek hangen van 10 miljoen euro.