'Mensen verwachten te veel van Van Persie bij Feyenoord'

Het is nog alleszins een mogelijkheid dat spits Robin van Persie in de transferzomer terugkeert bij Feyenoord. Fenerbahçe wil hem niet zomaar laten gaan en vraagt een financiële inspanning voor de Nederlander, maar de Rotterdammers blijven geïnteresseerd. Willem van Hanegem vraagt zich af of dat wel slim is.



Hij schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad: "Of Robin van Persie voor dat scenario moet kiezen, vraag ik me oprecht af. Robin was echt een geweldige speler, maar mensen verwachten toch een scenario Dirk Kuijt. Dat zit er fysiek helaas niet meer in, vrees ik."



Rick Karsdorp is op weg naar AS Roma en De Kromme snapt dat Feyenoord hem verkoopt. "Leroy Fer, Georginio Wijnaldum, Bruno Martins Indi, Stefan de Vrij, Jordy Clasie en nu dan Karsdorp leverden geld op. Ze hebben helemaal niets gekost, bleken vrijwel altijd beter dan al die aankopen en het bleek ook geen hogere wiskunde om die jongens te verkopen. Karsdorp heeft straks Feyenoord en AS Roma achter zijn naam staan. Om dan misschien ooit nog terug te keren bij Feyenoord, want dat is mode hè."