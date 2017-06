'Roma en Monchi zetten Feyenoord onder druk'

Een delegatie van de Italiaanse topclub AS Roma was op zondag in Rotterdam om met Feyenoord te onderhandelen over de toekomst van Rick Karsdorp. Technisch directeur Martin van Geel speelt het echter hard: hij wil per se 20 miljoen euro ontvangen voor de back. Maar intussen wordt hij wel onder druk gezet door de Italianen.



Technisch directeur Monchi is al weer naar de Italiaanse hoofdstad gevlogen. Daar gaat hij nadenken over de vraag welke weg er bewandeld moet worden. Vooralsnog wil Roma niet verder gaan dan een transferbedrag van 12 miljoen euro met daarboven op nog 3 miljoen aan variabelen. Feyenoord vraagt echter 20 miljoen euro en dat vindt men in Rome wat te gek. Naar verluidt heeft Monchi gedreigd dat Roma door zou schakelen naar andere doelwitten.



Dat laatste zou bijzonder pijnlijk zijn voor Karsdorp zelf, die lang en breed een akkoord heeft gesloten met de Serie A-ploeg. Valt zijn transfer alsnog in het water, dan zit Feyenoord met een ontevreden speler. Aan de andere kant is het Van Geels goed recht om een pittige som geld te vragen: Karsdorp heeft een contract tot 2021 en staat ook nog op het verlanglijstje van Internazionale.