AS Roma-directeur: "Karsdorp zal snel gaan tekenen"

De clubleiding van AS Roma was vandaag in Nederland om met Feyenoord te praten over de overgang van Rick Karsdorp. Er is nog geen akkoord tussen beide clubs, maar volgens de directeur van de Italiaanse topclub zal dat niet lang meer op zich laten wachten.



Mauro Baldissoni denkt de Nederlandse verdediger snel aan de selectie toe te kunnen gaan voegen. ''Het was onze eerste meeting. Hij zal snel tekenen, het is nog maar 25 juni", liet de directeur weten bij terugkomst op het vliegveld in Rome.



De tweevoudig Oranje-international maakt sinds 2014 deel uit van de A-selectie van Feyenoord. In totaal kwam hij 101 keer in actie voor de Rotterdammers. In deze wedstrijden trof hij één keer doel en gaf hij negentien keer een assist.