Vitesse-aanwinst onder de indruk: "De eerste twee ballen verloor ik meteen"

Thomas Bruns trainde zondagmiddag voor het eerst mee bij Vitesse. De zomeraanwinst moest nog wel even wennen bij zijn nieuwe club, zo liet hij weten aan aan FOX Sports.



"Het is even wennen, maar naarmate de training vorderde kwam ik er wel goed in. Vooral bij het positiespel kon ik het merken, want de twee eerste ballen verloor ik gelijk", vertelt de 25-jarige voetballer. "Dat bepaalt de trainer natuurlijk. Maar je kunt zien hoeveel kwaliteiten Serero heeft in balbezit, daar moet ik met mijn loopvermogen van gaan profiteren."



De middenvelder sprak al met trainer Henk Fraser over zijn taken. "Maar ik heb nog niet specifiek over mijn rol gesproken. Ik kan wel zeggen dat ik op zes of tien wil gaan spelen, maar de trainer bepaalt. Ik speel het liefst elke wedstrijd en waar maakt me niet uit", aldus Bruns.