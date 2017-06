'Arveladze wil Babel naar Oezbekistan halen'

Ryan Babel ligt nog tot de zomer van 2019 vast bij Besiktas, maar het zou zomaar kunnen dat de 42-voudig Oranje-international aankomend seizoen in de Oezbeekse competitie te bewonderen is. Volgens FutbolSantra zou Shota Arveladze de Nederlander namelijk naar Pakhtakor Tashkent willen halen.



De oud-speler van onder meer Ajax en AZ is daar werkzaam als hoofdtrainer. De Oezbeken zullen wel zeer diep in de buidel moeten tasten, want de aanvaller ligt nog voor twee seizoenen vast in Turkije.



Babel heeft een uitstekende tweede seizoenshelft achter de rug bij Besiktas. In de eerste seizoenshelft speelde de Amsterdammers nog voor Deportivo La Coruna. In totaal kwam Babel in het afgelopen seizoen 48 keer in actie. In deze wedstrijden wist hij zeventien keer het net te vinden.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.