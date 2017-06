'sc Heerenveen verhuurt doelman aan Eredivisie-degradant'

Go Ahead Eagles gaat zich op huurbasis versterken met Maarten de Fockert. De goalie komt over van sc Heerenveen. De Friese club heeft de overgang zondagavond bevestigd aan FOX Sports.



De voormalig doelman van Feyenoord is al de tweede keeper die de ploeg uit Deventer aantrekt deze transferperiode. Eerder werd Sonny Stevens al overgenomen van FC Twente. Het tweetal vult bij de Eagles het gat dat Theo Zwarthoed en Erik Cummins hebben achtergelaten.



De Fockert was afgelopen seizoen ook al actief in de Jupiler League. De 22-jarige sluitpost speelde op huurbasis bij VVV Venlo en veroverde daarmee de titel in de eerste divisie.