'Aziatische clubs melden zich bij ADO Den Haag voor aanvaller'

Mike Havenaar heeft niet het beste seizoen uit zijn loopbaan achter de rug, maar desondanks staat de Japanse aanvaller in de belangstelling van meerdere Aziatische clubs. Dat meldt Voetbal International.



Vissel Kobe uit Japan heeft zelfs al bij ADO Den Haag geïnformeerd naar de boomlange spits. Een bod van de Aziaten laat echter nog even op zich wachten. "Er is ook wat belangstelling van clubs uit andere Aziatische landen, maar dat is ook nog niet concreet", vertelt technisch manager Jeffrey van As.



Havenaar beschikt nog over een contract tot de zomer van 2018. Als de Hagenezen nog iets aan hem willen verdienen zullen ze hem deze zomer moeten verkopen. De penningmeester van de Eredivisionist zal dit toejuichen, want de Japanner is een grootverdiener bij ADO.