Bondscoach Löw spreekt lovende woorden over Younes

Duitsland was zondagavond in de derde groepswedstrijd op de Confederations Cup met 3-1 te sterk voor Kameroen. Bij de Duitsers mocht Ajacied Amin Younes invallen. Bondscoach Joachim Löw was na afloop zeer te spreken over de aanvaller.



"Amin had een paar geweldige acties in huis. Het is belangrijk voor mij dat iedereen in het wedstrijdritme blijft", vertelt de oefenmeester na afloop op de persconferentie over de 23-jarige voetballer.



Door de overwinning zijn de Duiters geplaatst voor de halve finale van het toernooi. "Ik ben trots en vol lof dat we de halve finale bereikt hebben. De spanning was te voelen in de jonge spelersgroep. Het was alles of niets, halve finale of zelfs uitschakeling. Ondanks dit alles hebben we iets geweldigs bereikt met dit team. Ik heb ontzettend veel respect voor mijn spelers", aldus Löw.