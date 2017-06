'FC Utrecht in onderhandeling met Turkse club over Ayoub'

FC Utrecht is in onderhandeling met het Turkse Bursaspor over een overgang van Yassin Ayoub. Dat meldt Bursa. De Turken hopen de Marokkaans-Nederlandse voetballer binnen te halen als opvolger van Cristóbal Jorquera.



De Domstedelingen zouden open staan voor een verkoop van de middenvelder. Volgens het Turkse medium zou de Eredivisionist ongeveer 1,2 miljoen euro verlangen voor Ayoub, die nog tot de zomer van 2018 vastligt in Utrecht. Naast Bursaspor zou ook Trabzonspor wel oren hebben naar de komst van Ayoub.



De belangenbehartigers van Ayoub zouden aan Bursaspor hebben laten weten wat de eisen zijn. Volgens Bursa verlangt Ayoub een vierjarig contract met een salaris van maar liefst 800.000 euro.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

