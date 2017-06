Ex-bodyguard Messi: "Hij is eigenlijk helemaal geen voetballer"

De Nederlandse bodyguard Bertus Holkema was jarenlang betrokken bij de beveiliging van Lionel Messi. Tegenover ELF Voetbal doet de beveiliger een boekje open over de Argentijnse superster.



"Messi is eigenlijk helemaal geen voetballer, als je puur naar zijn karakter kijkt. Hij houdt niet van hoeren en sloeren en dure auto's. Het verbaasde mij ook dat hij tattoos liet zetten. Messi laat zich niet gek maken door de buitenwereld", de Nederlander. "Hij is wat dat betreft ook een fenomeen buiten de lijnen."



Holkema deed bij een toernooi in Londen voor het eerste de beveiliging van de voetballer. "Dat beviel hem blijkbaar, want Messi vroeg of ik vaker met hem mee wilde gaan, zoals voor trips met UNICEF. Zo kwam ik ook in contact met jongens als David Beckham en Ronaldinho. Beckham kende mij weer omdat ik vroeger met The Spice Girls werkte. Dan is de wereld niet zo groot", aldus Holkema.