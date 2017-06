Vitesse verloor deze zomer al drie belangrijke basisspelers in Marvelous Nakamba (Club Brugge), Ricky van Wolfswinkel (FC Basel) en Lewis Baker (terug naar Chelsea). Toch blijft trainer Henk Fraser optimistisch, in gesprek met de NOS na afloop van de eerste training in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.



"Zij waren mijn keyplayers in het afgelopen seizoen. Natuurlijk doet dat pijn, want je moet weer opnieuw beginnen. Maar met Thomas Bruns en Thulani Serero geven we aan wat die ambitie is: meedoen om de bovenste plekken op de ranglijst, ver komen in de beker. En we spelen natuurlijk Europees", stelt Fraser positief.



Op dat laatste gebied wil Vitesse graag imponeren komend seizoen. "In Nederland spreken we te makkelijk over Europees voetbal als leuk. Ik wil winnen." En dus moeten er nog enkele aankopen worden gedaan, na Thulani Serero, Thomas Bruns en Chelsea-huurling Dabo. "Maar die druk leg ik bij onze technische directeur. Je kunt ambities bij ons leggen, maar dan moet je daar wel naar handelen", aldus de coach tot slot.