Duitsland en Chili bekeren verder, eerste speelminuten Younes

Duitsland is, zoals al wel werd verwacht, als nummer één van groep B in de Confederations Cup doorgegaan. Er werd vandaag met 3-1 gewonnen van Kameroen. Chili gaat als tweede door, ook al won het niet van Australië zojuist: 1-1.



Het jonge elftal van bondscoach Joachim Low bij de Mannschaft had niet al te veel moeite met Kameroen, dat zich wel kranig bleef verweren. Uiteindelijk opende Karim Demirbay met een gigantisch afstandsschot vlak na rust de score. Even later kreeg Mabouka van Kameroen een zeer controversiële rode kaart, op basis van de videoscheidsrechter. Timo Werner, spits van RB Leipzig, tekende nog voor twee goals aan. Tussendoor was Vincent Aboubakar namens de Afrikanen nog trefzeker, maar het mocht dus niet meer baten. Met een invalbeurt in de tachtigste minuut maakte Ajacied Amin Younes overigens nog zijn eerste minuten van het toernooi. Hij verving captain Julian Draxler.



Chili had beduidend meer moeite. Sterker nog, de ploeg van sterren Arturo Vidal en Alexis Sanchez kwam na 42 minuten spelen op achterstand door een goal van James Troisi. Pas twintig minuten voor tijd werd de gelijkmaker gemaakt, door invaller Martin Rodriguez. Als Australië met minstens twee goals verschil had gewonnen, was het doorgegaan in het toernooi en zou Chili eruit hebben gelegen. Zo ver kwam het echter niet.





What a gorgeous assist by Draxler to Demirbay. Draxler is such a special player #GERvsCAM #ConfederationsCup pic.twitter.com/HdJHp2nI1b — RamZidane (@Wayne_Writes) 25 juni 2017