'Juventus-speler dient transferverzoek in na bod van 70 miljoen'

Chelsea-coach Antonio Conte vangt bot bij Juventus. Nochtans had Chelsea maar liefst 50 miljoen euro tafel gelegd, maar dat is niet genoeg voor sterverdediger Alex Sandro.



Alex Sandro zou helemaal bovenaan Conte's verlanglijstje met verdedigers staan. Chelsea haalde daarom ook een smak geld boven, maar Juventus weigerde het bod meteen. Dat meldt het doorgaans betrouwbare Gazzetta dello Sport.



Juventus wil de Braziliaan wel laten gaan, maar enkel voor de juiste prijs. Die juiste prijs ligt volgens Juventus zo'n vijftien miljoen euro hoger.



Update 18:47 uur

Volgens Engelse media heeft Chelsea het bod op Alex Sandro verhoogd tot een kleine 70 miljoen euro, maar Juventus zou deze vervolgens alwéér hebben afgewezen. En nu is de Braziliaan zelf het zat: hij wil maar wat graag herenigd worden met Antonio Conte in Londen.



En dus heeft Sandro een officieel transferverzoek ingediend bij de clubleiding in Turijn, zo claimt Calcio Mercato te weten. Hij zou gezegd hebben dat hij 'niet tegen zijn wil in behouden kan worden'. Wordt vervolgd..





Alex Sandro could cost Chelsea up to £60m but he is the first choice option for the club at wing-back. #CFC pic.twitter.com/KF6FelwAXS — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) 25 juni 2017

So, there are rumours about Alex Sandro joining Chelsea. This is him versus Marcos Alonso.

Chelsea might replace a Fiat with a Lamborghini. pic.twitter.com/EQTV3vYNLj — Ashwin Raman (@thefutebolist) 24 juni 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.