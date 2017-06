Bazoer spreekt zich uit over toekomst Tete en Riedewald

Niet zo lang geleden golden Kenny Tete, Anwar El Ghazi, Jairo Riedewald en Riechedly Bazoer als misschien wel de grootste beloftes van het moment bij Ajax. Inmiddels zijn er twee vertrokken, de andere twee zitten op de bank.



"Zo zie je maar hoe snel alles verandert in de voetbalwereld", reageert Bazoer in gesprek met ELF Voetbal. "We spreken elkaar vaak. Ze willen nog een keer deze kant op komen, maar zij hebben ook een druk schema. We hebben een groepsapp waarin ook Anwar El Ghazi zit. Het is niet zo dat we alleen maar appjes naar elkaar sturen over Ajax of voetbal. Ik weet niet of Kenny en Jaïro weggaan bij Ajax. Laat staan waarnaartoe. Ik vind ze wel te goed voor de bank. Wat ik hen adviseer? Het is aan hen om te bepalen wat ze gaan doen."



Zelf speelt hij nu bij Wolfsburg, terwijl hij op zijn zestiende nog Manchester City afwees. Spijt van dat laatste? "Nee, zeker niet. Er zijn weinig jonge jongens die daar echt een kans krijgen. Je moet je hoofd niet op hol laten brengen. Ik ben rustig gebleven en heb geen enkele spijt van keuzes die ik heb gemaakt in mijn carrière. Ook niet van mijn keuze om PSV te verlaten voor Ajax. Ik heb heel veel geleerd in mijn tijd bij Ajax. Ik ben de club ook dankbaar en gun mijn oude maten veel succes. Ik blijf Ajax op afstand volgen."