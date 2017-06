Feyenoord-directeur Van Geel blikt terug: "Word ik nog boos ook"

Lang durfden de Feyenoord-fans er nog niet op te rekenen, maar na de simpele 0-2 zege bij Vitesse stak het gros voorzichtig al de vlag in de lucht: eindelijk zou de club weer kampioen gaan worden.



"Dat klopt helemaal! Ik kreeg na de wedstrijd tegen Vitesse al felicitatie-appjes. Dan word ik nog boos ook", vertelt directeur Martin van Geel over dat moment aan Friends in Business.



"En iedereen wil een graantje meepikken. Die wil dat boek schrijven, die wil die reportage maken, die wil iets met de spelers doen, die wil Feyenoord-tompoezen verkopen. Dat hebben we rustig willen houden, maar ook wij moesten wel iets gaan voorbereiden. Dan komt er natuurlijk altijd op een verkeerd moment een bloemenwagen binnen rijden... Nee, dat voelde niet goed."



Na de 3-0 nederlaag bij Excelsior begon het plots toch weer te bibberen in de Havenstad, weet Van Geel ook. "En daar kwam natuurlijk nog de onzekerheid bij van: worden we überhaupt nog wel kampioen? Ja, dat is natuurlijk bij mij ook weleens heel stiekem door m'n hoofd geschoten: 33 wedstrijden bovenaan en dat het dan in de 34e nog fout gaat..."